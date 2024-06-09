Fenerbahçe'de başkanlık seçimi: Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe'de Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya geleceği başkanlık seçimi gerçekleştiriliyor. Saat 10.00'da başlayan seçim, 17.00'de sona erecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ikinci günü başkanlık seçimi ile devam ediyor.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 10.00 itibarıyla başladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Divan Başkanı Vefa Küçük, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Güneşli bir gün, sıcak bir gün. İnşallah bu sıcak, bu güneş sandığa da yansır ve katılım çok olur. Bugün katılımın fazla olacağını tahmin ediyorum. 46 bin üyemizin oy verme hakkı var. 30-32 bin üyemizin gelmesini bekliyorum. Saat 09.00'a kadar iki başkan adayı da listelerini verdiler. Saat 17.00'ye kadar oy verme süresi var. Bugün ak mı, kara mı; Aziz Başkan mı, Ali Başkan mı belli olacak" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un oy pusularının rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu. Kongrede başkanlık seçimi toplam 47 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.