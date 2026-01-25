"Fenerbahçe'de basketbol ek gelir almadan yoluna devam edebilir"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, HT Spor’da katıldığı programda sarı-lacivertli kulübün basketboldaki mevcut durumu, mali yapı, teknik kadro ve gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ciritci, Saadettin Saran ile başlayan iş birliğinin sürecini şu sözlerle anlattı: “Tanışmamız Ağustos ayında oldu. Ortak arkadaşlarımız vardı. Holding’e davet etti, görüştük. Vizyonu, fikirleri ve Fenerbahçe için yapmak istedikleri beni etkiledi. Bu birliktelik böyle başladı.”

"BAŞKANIN ETKİSİ SAHAYA YANSIYOR"

Kulüp başkanının takımla olan ilişkisine de değinen Ciritci, “Başkanın pozitif enerjisi herkese yansıyor. Soyunma odasına iniyor, oyuncularla temas kuruyor. Sporcu kökenli olduğu için bu dili çok iyi biliyor” dedi.

Fenerbahçe'nin mali yapısına dikkat çeken Ciritci, kulübün basketbol şubesinde önemli bir eşik aşıldığını vurguladı:

“Bugünkü seviyeye gelinmesinde geçmiş yönetimlerin büyük payı var. Biz bu kültürü bozmadan geliştirmeye çalıştık. Şu an neredeyse başa baş bir noktadayız.

Tarihte ilk kez Fenerbahçe basketbol şubesi kulüpten ek destek almadan devam edebilecek durumda. Hedefimiz bunu artı kapatmak.”

Müze projesi ve sponsorluk çalışmalarına da değinen Ciritci, bu yatırımların kulübe ek yük oluşturmadan hayata geçirildiğini belirtti:

“Müze için bir yatırım yapıyoruz ve buradan ciddi gelir bekliyoruz. Sponsorluk görüşmeleri de devam ediyor. ‘Bütçe küçülüyor’ söylemlerine en net yanıt bu.”

DERYA YANNIER VE JASİKEVICIUS SÜRECİ

Teknik yapılanmaya ilişkin konuşan Ciritci, Derya Yannier’in rolünün kritik olduğunu vurguladı: “Derya Yannier’in alternatifi hiç gündemimize gelmedi. Jasikevicius’la da son iki ayda yoğun temas halindeydik. Önce Derya ile sözleşmeyi uzattık, ardından Saras ile süreci tamamladık.”

Sakat oyuncular ve kadro planlamasına da değinen Ciritci, “Colson ve Boston kısa sürede dönecek. Chris Silva da sakatlığını atlatmak istiyor. Şu aşamada yeni bir transfer düşünmüyoruz. De Colo ve Silva bizim için nokta atışı hamlelerdi” ifadelerini kullandı.

Ciritci, sözleşmesi sona erecek oyuncularla ilgili olarak, “Hall ve Colson ile görüşmeler devam ediyor. Bu süreci teknik ekip ve idari kadro birlikte yürütüyor. Fenerbahçe’nin menfaati neyse o yönde karar verilecek” dedi.