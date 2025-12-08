Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı kararı daha alındı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun alınan karar gereğiyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.''

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Becao oynamadığı için mutlu değil. Brezilyalı stoperin yedek kalmayı kabul etmediği için takımdan uzaklaştırıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp Sadettin Saran'ın başkan seçilmesinin ardından İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakmıştı. Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili Saran yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

SARAN'IN AÇIKLAMALARI

"Amacımız ölü toprağının kalkması. Kalkması için elimizden geleni yapacağız. Bu da sevgi ve iletişimle olacak. Ben bağıran çağıran, maç öncesi hakemi baskı altına almaya çalışan biri değilim.

Kavga etmiş olmak için kavga eden biri değilim. Sporcu kişiliğimden geliyor. Samsunspor maçı öncesi 'Demeç ver, baskı yap' dediler. Ben sağduyuya inandım, hakem çok da iyi yönetti.

Önce insanlara karşındaki kötüdür demektense iyidir diye yaklaşmayı tercih ediyorum. Aksini görürsem ona göre davranırız. Murat Ülker'in kendisine de söyledim, Fenerbahçe'ye en büyük katkı sağlayan kişilerden biridir.

Yeri çok önemli, onu o yüzden ziyaret ettim. Konuşmalarımız devam ediyor, kendisinin bana bir sözü var. Her defasında ona hatırlatacağım. En büyük hayallerimden biri olmasını bir köşeye koyarsak Fenerbahçe'de 3 temel sorun gördüm. İletişim, karar mekanizması ve futbol aklı. Bu konularda fark oluşturacağımızı düşündüğümüz için aday olduk."