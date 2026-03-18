Fenerbahçe'de bir sakatlık daha
Fenerbahçe, Süper Lig'de dün oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Levent Mercan hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler oyuncudan kısmi adale yırtılması olduğunu belirtti. Levent'in yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Levent Mercan'da "kısmi adale yırtılması" tespit edildiğini duyurdu.
Kulübün açıklamasında, sarı-lacivertli oyuncunun MR görüntülenmesi sonucuna ilişkin "Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
