Fenerbahçe'de bir sakatlık daha

Fenerbahçe, Süper Lig'de dün oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Levent Mercan hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler oyuncudan kısmi adale yırtılması olduğunu belirtti. Levent'in yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Spor
  • 18.03.2026 14:56
  • Güncelleme: 18.03.2026 14:59
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Levent Mercan'da "kısmi adale yırtılması" tespit edildiğini duyurdu.

Kulübün açıklamasında, sarı-lacivertli oyuncunun MR görüntülenmesi sonucuna ilişkin "Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Levent'in yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

