Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Sarı lacivertli takım, günün ilk idmanını yaptı

  • 12.11.2025 16:36
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını günün ilk idmanıyla sürdürdü.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idmanın, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.

