Fenerbahçe'de çifte ayrılık: Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibiyle yolların ayrıldığı bildirildi.

Yalnızca teknik heyetle sınırlı kalmayan ayrılık sürecinde, sportif yapılanmada da değişikliğe gidildi. Sportif direktör Devin Özek ile futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-lacivertlilerde sezonun kalan bölümünde takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer alacak.

Ayrıca Fenerbahçe yönetimi oşağanüstü seçimli genel kurul kararı da aldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif direktörümüz Devin Özek ve futbol koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."