Fenerbahçe'de En Nesyri ile ayrılık yakın

Sarı-lacivertliler, takımda düşünmediği Yusuf En Nesyri'nin menajerini İstanbul'a çağırdı. Fenerbahçe ayrılık süreci görüşmelerine yüz yüze başladı. Paris FC Nesyri’yi kiralamak için teklif yaptı ve maaşının %50’sini karşılayacağını iletti. sarı-lacivertliler kabul etmedi.

Spor
  • 12.01.2026 16:36
  • Giriş: 12.01.2026 16:36
  • Güncelleme: 12.01.2026 16:52
Kaynak: Spor Servisi
AA

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan ayrılacak oyuncular için de görüşmeler devam ediyor. Sarı-lacivertliler, takımda düşünmediği Yusuf En Nesyri'nin menajerini İstanbul'a çağırdı.

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre geçen hafta Nesyri’nin menajeri İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe ayrılık süreci görüşmelerine yüz yüze başladı. Paris FC Nesyri’yi kiralamak için teklif yaptı ve maaşının %50’sini karşılayacağını iletti. Fenerbahçe kabul etmedi.

Oyuncuya Suudi Arabistan ve Katar’dan ilgilerin de önümüzdeki günlerde resmi aşamaya gelmesi bekleniyor.

