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Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Ajans Haberleri
  • 16.11.2023 23:28
  • Giriş: 16.11.2023 23:28
  • Güncelleme: 16.11.2023 23:28
Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.


Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli takımlarında bulunan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamlandı. 
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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