Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
Kaynak: DHA
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli takımlarında bulunan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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