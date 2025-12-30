Fenerbahçe'de forma giymişti: Andrew Goudelock gözaltına alındı
Bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giyen 37 yaşındaki ABD'li basketbolcu Andrew Goudelock'ın gözaltına alındığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, Yunanistan'ın Kolossos Rodou takımında forma giyen Goudelock'ın üzerinde esrar bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi.
Haberde, 37 yaşındaki ABD'li basketbolcunun Rodos Adası'nda karakolda gözaltında tutulduğu ve savcılığa sevk edileceği aktarıldı.
2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Goudelock, NBA'de Los Angeles Lakers ve Houston Rockets'ta oynamıştı.