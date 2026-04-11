Fenerbahçe'de forvet planı: Eski yıldız Muriqi gündemde

Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Vedat Muriqi'nin geri dönmesi için gaza basıldı. Kosovalı yıldızın maliyeti belli oldu.

Ocak ayında Jhon Duran, Youssef En Nesyri ve Cenk Tosun satıp, 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i alan ve forvette alternatifsiz kalan Fenerbahçe, yazın ilk hamlesini hücum hattına yapacak.

Sarı-lacivertlilerde tüm gözler Vedat Muriqi transferine çevrilmiş durumda.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, ara transfer döneminde eski golcüsü Vedat Muriqi için girişimde bulunmuştu.

Mallorca mevcut durumu ve lig tablosu nedeniyle Kosovalı santrforun ayrılığına izin vermemişti. Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için Mallorca ile yeniden temas kurdu.

Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için bu kez kararlı.

Fenerbahçe'ye olan bağlılığını her fırsatta dile getiren tecrübeli futbolcunun da yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

MURİQİ'İN MALİYETİ

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızın transferini 5-6 milyon Euro civarında bitirmesi bekleniyor.

Vedat Muriqi, önceki gün yaptığı açıklamada "Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca'da 29 maçta oynadı ve 19 gol ile 1 asist üretti.

31 yaşındaki golcünün Mallorca ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek