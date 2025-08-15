Giriş / Abone Ol
  • 15.08.2025 17:04
Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de futbol takımının şort sponsoru duyuruldu

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE Futbol A Takımı'nın yeni şort sponsoru GAİN oldu. Sarı-lacivertiler bu anlaşma ile birlikte, GAİN logosunun 2025-2026 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası’ndaki maçlarda giyeceği şortların sağ ön tarafında yer alacağını açıkladı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımımıza destek verecek olan GAİN’e teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

