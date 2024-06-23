Fenerbahçe'de futbolculara yapılan testler tamamlandı

Fenerbahçe'de futbolculara yeni sezon çalışmaları öncesinde yapılan testler tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre gündüz sağlık kontrollerinden geçirilen oyuncular, daha sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

Futbolcular, sağlık kontrollerinin ardından tesislerde laktat, kuvvet ve esneklik testlerine tabi tutuldu.

Sağlık kontrolleri ve testleri tamamlanan futbolcular, yarından itibaren Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde 29 Haziran'a kadar kamp yapacak. Fenerbahçe, sezon öncesi ilk antrenmanını yarın saat 17.00'de Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.