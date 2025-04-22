Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışmaları gerçekleştirildi.
İdman sahada ısınma, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık antrenmanlarıyla devam ederken, pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular çift kale maçlarla idmanı tamamladı.
Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan oyunculara ise yenileme programı uygulandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.