Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.