Fenerbahçe'de gündem: Omar Marmoush

Alexander Sörloth, Darwin Nunez, Artem Dovbyk ve Vedat Muriqi transferlerinden sonuç alamayan Fenerbahçe, hücum hattı için yeni bir isme yöneldi.

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki oyuncunun, Manchester City’de ikinci planda kalan Omar Marmoush olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Mısırlı futbolcu için hafta içinde oyuncunun menajeri ve Manchester City yönetimiyle görüşmelere başlamayı planlıyor.

MARMOUSH'UN BİRÇOK TALİBİ VAR

Kulübün, Tottenham Hotspur ve Aston Villa’nın da ilgilendiği 26 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi sunacağı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt’tan Manchester City’ye 75 milyon avro bedelle transfer olan Marmoush’un, teknik direktör Pep Guardiola’nın tercihleri arasında yer almadığı aktarılıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta görev alan Mısırlı oyuncu, 409 dakika sahada kalırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Düzenli oynama isteği nedeniyle yarım sezonluğuna City’den ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Marmoush’un Manchester City’den yıllık 15 milyon 340 bin avro maaş aldığı, Fenerbahçe’nin ise sezonun ikinci yarısı için ödenecek 7 milyon 670 bin avroyu karşılamayı planladığı kaydedildi. Mısırlı futbolcu, City’de en yüksek maaş alan oyuncular arasında yer alıyor.

Öte yandan Marmoush’un isminin Galatasaray ile de anıldığı ifade edildi.