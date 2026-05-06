Fenerbahçe'de gündem seçim: Ali Koç aday olacak mı?

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul için hareketlilik devam ediyor.

Seçimde sarı-lacivertlilerin eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hakan Safi aday olduğunu açıkladı.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin adaylığını açıklamasının ardından eski Başkan Ali Koç'un aday olup olmayacağı merak konusu oldu.

Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür'ün aktardığına göre Koç, şu anda başkan adaylığını düşünmüyor.

Gür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Ali Koç’a yakın birkaç değerli isimle görüştüm. Sayın Koç an itibarıyla aday olmayı düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

SEÇİMLERİNDE SON DURUM

Mehmet Ali Aydınlar, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurmuştu.

Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi ise, "Seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum" ifadeleriyle adaylık kararını açıklamıştı.

Eski Başkan Aziz Yıldırım ise bugün açıklama yaptı ve olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklarken, diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı.

Seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı ve adaylıktan çekildi.

Hakan Safi ise başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına, "Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim" yanıtını verdi.