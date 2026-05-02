Fenerbahçe'de gündem seçim: Aziz Yıldırım ile ilgili yeni iddia

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde seçimli olağanüstü genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak.

Fenerbahçe'nin eski yöneticileri Hakan Safi ve Barış Göktürk başkan adaylığını açıklarken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski Başkanı ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar'ın da başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da seçimlere ilişkin önümüzdeki günlerde açıklama yapacağı ifade ediliyor.

Kulislerde, Aziz Yıldırım'ın aday olacağı konuşuluyor.

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı açıklamayı paylaştı.

Yıldırım, seçim ile ilgili, "Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Hiç kimseyle görüşmedim, kamuoyunda bazı başkan adayı olacak isimlerle görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarını değerlendiren Erkin, Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar’ın adaylığını açıklamasını bekleyeceğini belirtti.

Erkin, "Sonuçta; Fenerbahçe’de 'puslu' bir hava var ve önce o pus dağılmalı. Bu arada Aziz Yıldırım düşünecek ve karar verecek. Önümüzdeki günlerde de adaylar netleştikten sonra açıklama yapacak" ifadelerini kullandı.