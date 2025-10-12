Fenerbahçe'de iki futbolcu kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'u kadro dışı bıraktığını duyurdu.
Kaynak: Spor Servisi
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" denildi.
Türkiye A Milli Takımı'nın Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci, milli takım aday kadrosundan da çıkarılmıştı.