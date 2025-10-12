Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe'de iki futbolcu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'u kadro dışı bıraktığını duyurdu.

Spor
  • 12.10.2025 17:45
  • Giriş: 12.10.2025 17:45
  • Güncelleme: 12.10.2025 17:49
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe'de iki futbolcu kadro dışı bırakıldı
Fotoğraf: AA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun, kadro dışı bırakıldı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

Türkiye A Milli Takımı'nın Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci, milli takım aday kadrosundan da çıkarılmıştı.

İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı
BirGün'e Abone Ol