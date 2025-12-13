Fenerbahçe'de iki oyuncu milli takıma gitti

Süper Lig'in 16'ncı haftasında pazartesi günü Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Yusuf En Nesyri ve Dorgeles Nene, teknik heyetten izin alarak bugünkü antrenman sonrası kamptan ayrıldı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Afrika Kupası'na katılacak ve 15 Aralık'ta milli takımda olması gereken futbolcular teknik heyetten izin alarak milli takım kadrosuna katıldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Yusuf En Nesyri Fas, Dorgeles Nene ise Mali Milli Takımı için mücadele edecek.

AFCON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) , Fas’ta 21 Aralık 2025’te başlayıp 18 Ocak 2026’da bitecek.

Bu tarih aralığı turnuva için biraz alışılmadık çünkü AFCON’u çoğu zaman Ocak-Şubat döneminde görmeye alışığız. 2025 edisyonunun Aralık sonu-Ocak ortasına yerleşmesinde ise uluslararası futbol takviminin sıkışıklığı ve kulüp/ülke maçlarının çakışma riskini azaltma hedefi etkili oldu.

FIFA da oyuncu salımı (kulüplerin milli takımlara oyuncu göndermesi) tarafında AFCON’un bu tarihleri için özel düzenleme ve duyurular yapmıştı.