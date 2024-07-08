Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Serdar Aziz'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Serdar Aziz yeni sezon planlamasında düşünülmediğini ve takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bilgilendirme



2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır.



Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir.



Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun… pic.twitter.com/5TtvED5XVH — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 8, 2024

Fenerbahçe'ye 2019 yılı ocak ayında Galatasaray'dan bedelsiz olarak katılan Serdar Aziz, sarı-lacivertli kulüte 5,5 sezon geçirdi. Aziz, bu sürede ligde 110 maçta forma giydi.

34 yaşındaki savunma oyuncusu geçen sezon toplam 14 resmî maçta süre alırken 2 asist kaydetti.