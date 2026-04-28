Fenerbahçe'de ilk başkan adayı belli oldu

Seçim kararı sonrası sarı-lacivertli kulüpte ilk başkan adayı belli oldu. Daha önce Ali Koç yönetiminde yer alan Barış Göktürk, "Maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum" dedi.

  • 28.04.2026 13:25
  • Giriş: 28.04.2026 13:25
  • Güncelleme: 28.04.2026 13:37
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrası ilk başkan adayı belli oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Barış Göktürk, adaylığını açıkladı. Göktürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum."

Göktürk, Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Fenerbahçede başkanlığa kimler aday olacak?
