Fenerbahçe'de ilk başkan adayı belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrası ilk başkan adayı belli oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Barış Göktürk, adaylığını açıkladı. Göktürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum."

Göktürk, Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmişti.