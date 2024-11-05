Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Kulüp, milli futbolcunun tedavisine başlandığını bildirdi.

Spor
  • 05.11.2024 10:58
  • Giriş: 05.11.2024 10:58
  • Güncelleme: 05.11.2024 11:05
Kaynak: AA
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı
Fotoğraf: AA

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'nin sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi.

BirGün'e Abone Ol