Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Kulüp, milli futbolcunun tedavisine başlandığını bildirdi.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'nin sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 5, 2024
Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak @AcibademSaglik Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi… pic.twitter.com/fdza0cNBua