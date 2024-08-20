Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Joao Pedro ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

İtalya'nın Cagliari ekibinden 2022-2023 sezonunda transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 20 lig, 7 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giyerken 5 gol attı, 1 de asist yaptı.

Sarı-lacivertli ekibin geçen yıl Brezilya temsilcisi Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro, sözleşmesinin bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri döndü.