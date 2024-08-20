Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe Spor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Joao Pedro ile karşılıkla anlaşmaya varıldığını ve sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Joao Pedro ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
İtalya'nın Cagliari ekibinden 2022-2023 sezonunda transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 20 lig, 7 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giyerken 5 gol attı, 1 de asist yaptı.
Sarı-lacivertli ekibin geçen yıl Brezilya temsilcisi Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro, sözleşmesinin bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri döndü.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 20, 2024
Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/h5GGYCf6c5