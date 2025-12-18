Fenerbahçe'de Joey Veerman gelişmesi

Fenerbahçe'de orta saha transferi için PSV forması giyen Joey Veerman ismi gündeme geldi.

Sports Digitale ise Fenerbahçe'nin orta saha transferi için anlaşmaya en yakın olduğu isim PSV'de forma giyen Joey Veerman olduğunu yazdı.

Sarı lacivertlilerin Joey Veerman ilgisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin, Joey Veerman'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Sabuncuoğlu ayrıca Ajax forması giyen Kenneth Taylor ve Joey Veerman ile eşzamanlı görüşüldüğünü ifade etti.