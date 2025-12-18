Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe'de Joey Veerman gelişmesi

Fenerbahçe, PSV'de forma giyen Joey Veerman'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

Spor
  • 18.12.2025 11:36
  • Giriş: 18.12.2025 11:36
  • Güncelleme: 18.12.2025 11:40
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Joey Veerman gelişmesi

Fenerbahçe'de orta saha transferi için PSV forması giyen Joey Veerman ismi gündeme geldi.

Sports Digitale ise Fenerbahçe'nin orta saha transferi için anlaşmaya en yakın olduğu isim PSV'de forma giyen Joey Veerman olduğunu yazdı.

Sarı lacivertlilerin Joey Veerman ilgisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin, Joey Veerman'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Sabuncuoğlu ayrıca Ajax forması giyen Kenneth Taylor ve Joey Veerman ile eşzamanlı görüşüldüğünü ifade etti.

Fenerbahçenin gündeminde: Joey Veerman hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
BirGün'e Abone Ol