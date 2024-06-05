Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun alacağı ücret KAP'a bildirildi

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirime göre, teknik direktörü Jose Mourinho'nun senelik 10 milyon 500 bin euro garanti ücret alacağı açıklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun alacağı ücreti Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" denildi.

KAP bildiriminde sözleşmenin 2 yıllık olduğu belirtildi.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve ekibiyle yıllık 12 milyon avroya anlaştıklarını açıklamıştı.

Koç, Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Sayın Aziz Yıldırım '15 milyon avroya anlaştım.' diyor ama biz bütün ekibine yıllık 12 milyon avro verdik. Aziz Bey'in dediği 15 kendisine mi yoksa ekibiyle birlikte mi bilmiyorum. Ben üzüldüm bu suçlamadan dolayı" ifadelerini kullanmıştı.