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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Ajans Haberleri
  • 19.11.2024 15:56
  • Giriş: 19.11.2024 15:56
  • Güncelleme: 19.11.2024 15:57
Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Süper Lig’in 13’üncü haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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