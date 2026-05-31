Fenerbahçe'de Kim Min-Jae harekâtı

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı-lacivertli kulübün gündemine eski futbolcusu Kim Min-Jae geldi.

Takvim'in haberine göre başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper için harekete geçti.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Her iki adayın da deneyimli futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği ve prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi.

Transferin önündeki en önemli engelin ise Bayern Münih ile yapılacak bonservis görüşmeleri olduğu belirtildi.

Alman kulübünün Kim Min-Jae için yaklaşık 25 milyon euro talep ettiği öne sürülürken, başkan adaylarının seçim sürecinin tamamlanmasının ardından resmi temaslara başlamayı planladığı kaydedildi.

2022 YILINDA NAPOLI'YE GİTMİŞTİ

29 yaşındaki savunma oyuncusu, 2022 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuş ve İtalya'daki başarılı performansının ardından Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

Alman devi, Güney Koreli futbolcunun bonservisi için yaklaşık 50 milyon euro ödemişti.

Geride kalan sezonda Bayern Münih formasıyla 37 karşılaşmada görev alan Kim Min-Jae, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Güney Kore Milli Takımı'nda ise 77 kez sahaya çıkan deneyimli stoper, 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe kariyerinde 40 maçta görev yapan Kim Min-Jae, kısa sürede taraftarın beğenisini kazanmış ve Avrupa'ya transfer olarak kulübe önemli bir bonservis geliri sağlamıştı.

Seçim sürecinin ardından transferde somut adımların atılıp atılmayacağı merakla bekleniyor.