Fenerbahçe'de Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

  • 21.08.2025 19:23
  • Giriş: 21.08.2025 19:23
  • Güncelleme: 21.08.2025 19:23
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Benfica maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın, pas, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dorgeles Nene, takımıyla ilk idmanına çıktığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

