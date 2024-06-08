Fenerbahçe'de kongre günü: Aziz Yıldırım salondan ayrıldı

Fenerbahçe Kulübünün iki gün sürecek olağan seçimli genel kurulu başladı. Kongre divan başkanlığı oylamasının usulen yanlış yapıldığını belirten Aziz Yıldırım, seçimin demokratik olmadığını vurgulayarak salondan ayrıldı ve yarın oy kullanmaya geleceğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı.

Ülker Stadı'ndaki genel kurul, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in konuşmasıyla başladı.

Başkan adaylarından Ali Koç ve yönetim listesinde yer alan isimler kongre divan başkanlığı için Vefa Küçük ismini önerirken, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim listesindeki isimler, aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nu önerdi.

DİVAN BAŞKANI VEFA KÜÇÜK OLDU

Yapılan oylama sonrasında kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi. Ancak Yıldırım cephesi, Genel Kurul Kongre Başkanlığı seçiminde usul hatası yapıldığı ve oylamada sorun olduğu iddiasıyla Küçük'ün seçilmesine itiraz etti.

Fethi Pekin, Kongre'nin açılışında Genel Kurul Kongre Başkanı'nın 'el kaldırarak' seçileceğini söylemişti. T24'ün aktardığına göre oylama yakın gözükmesine rağmen Küçük başkan ilan edildi.

AZİZ YILDIRIM SALONDAN AYRILDI

Oylamayı eleştiren Aziz Yıldırım, ''Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir Kongre istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratiktir. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atamaya geleceğim'' sözleriyle salondan ayrıldı.

Kongre divan başkanlığına seçildiği için üyelere teşekkür eden Küçük, gündemi oylara sundu. Kongre gündemi, oy birliğiyle kabul edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurul başladı.

Sarı-lacivertli kulübün genel kurulunda yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak, başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.

Genel kurulda 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de okunarak üyeler tarafından oylanacak.

Yarın yapılacak oy kullanma işlemi öncesinde bugün sandık kurulları başkan ve üyeleri seçilerek günün programı tamamlanacak.