Fenerbahçe'de kongre yarın başlıyor: Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık yarışı

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek kongrede aidatını yatıran toplam 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip olacak.

Genel kurul saat 10.30’da başlayacak. İlk gün, başkanlık divanı seçiminin ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak.

Daha sonra iki başkan adayı kongre üyelerine hitap ederek son konuşmalarını yapacak. Ayrıca söz almak isteyen üyeler de kürsüye çıkabilecek.

Öte yandan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun mali yönden ibra edilmesi de üyelerin oyuna sunulacak. Günün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyeleri seçilecek.

BAŞKAN PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

Genel kurulun ikinci günü olan 21 Eylül Pazar günü, oy verme işlemleri 10.00-17.00 saatleri arasında 50 sandıkta yapılacak. Oylar toplu şekilde açılacak ve sayımın ardından Fenerbahçe’nin yeni başkanı divan başkanı tarafından açıklanacak.

İKİ ADAYDAN KONGREYE YÜKSEK KATILIM BEKLENTİSİ

Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği seçimde yeniden üyelerin desteğini ararken, Sadettin Saran da kulübün 34. başkanı olabilmek için oy talep edecek.

Kongreye 30 bin civarında üyenin katılması bekleniyor. Bu sayıyla 2018’deki 21 bin 350 ve 2024’teki 27 bin 489 kişilik rekorun geçilmesi öngörülüyor.