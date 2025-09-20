Fenerbahçe'de kongre zamanı: Yönetim ibra edildi

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, bugün (20 Eylül) ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.

Kongre, bugün saat 10.30'da başladı.

Fenerbahçe'den kongre öncesi yapılan son açıklamada "Chobani Stadyumu’nda büyük ailemizle buluşuyoruz. Kongre üyelerimiz, üye kartlarını eski Kenan Evren Lisesi arsasından aldıktan sonra Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza giriş yapabilirler" denildi.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Chobani Stadı'nda yapılan genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporunu Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan okudu. Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan faaliyetlerini, kongreyi takip eden üyelere aktardı.

Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak ise kulübün finansal yapısıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Zaman kaybetmemek adına denetim kurulu raporunun tamamının okunmaması yönündeki önerge, üyelerin oylarına sunuldu. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün borcunu 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira olarak açıkladı.

Kongre üyeleri, faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından konuşmalarını yaptı.

Konuşmaların ardından 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönemler ayrı ayrı genel kurulun ibrasına sunuldu.

Kongre üyeleri, yapılan oylamalarla başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra etti.

BAŞKAN, PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

İKİ ADAY VAR

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.

Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor. Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı. Yarın başlayacak kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.