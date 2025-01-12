Fenerbahçe'de Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında yarın (13 Ocak Pazartesi) deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kafile bugün özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat kadroda yer almıyor. Bu oyuncuların dışında Samet Akaydin da teknik ekip kararıyla Konya'ya götürülmeyen bir diğer isim oldu.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik Konya kafilesinde şu oyuncular yer alıyor: