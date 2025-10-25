Fenerbahçe'de kritik gün: Toplam borç açıklandı

Fenerbahçe'de Olağanüstü Mali Genel Kurulu toplandı. Toplantıda yönetime, kulübün gayrimenkullerinin kullanımıyla ilgili yetkilerin verileceği maddeler oylanacak.

Ülker Spor Salonu'nda düzenlenen Kurul saat 10.30'da başladı. Başkan Sadettin Saran, üyelere yaptığı çağrıda bu maddelerin kabul edilmesinin, özellikle Bankalar Birliği'nden çıkış ve ekonomik rahatlama adına önemli olduğunu söylemişti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, yönetim kurulu üyesi Ali Gürbüz'ün konuşmasıyla başladı.

Gürbüz, genel kurulda üyelere sunulacak maddelere ilişkin açıklamalarda bulunurken "Değerlendirmelerinizi yaparken konuyu kulübün hareket kabiliyeti, tesis yatırım ihtiyacı ve gelirler açısından dikkate alacağınıza yürekten inanıyoruz. Katılımlarınız ve katkı için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Gürbüz'ün konuşmasının ardından Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel kurul divan başkanı seçildi.

Toplantıda Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı. Buna göre kulübün borcu Eylül 2025 itibarıyla 28,7 milyar TL oldu.

20-21 Eylül'deki Olağanüstü Genel Kurul'un ilk gününde, Ali Koç ve yönetimin, hazırladığı gayrimenkul projeleri ve kullanım hakkı yetkisiyle ilgili maddeler oylamaya sunulmuştu. Koç ve ekibi, kulübün mali istikrarı açısından bunun çok önemli olduğunu dile getirirken; Aziz Yıldırım'dan ise karşı bir çağrı gelmişti. O dönemki oylamada maddeler kabul edilmedi.

Sadettin Saran başkan seçildikten sonra benzer bir girişimde bulundu ve yenilenen maddelerin bir kez daha oylanması için Olağanüstü Mali Genel Kurul kararı aldı.