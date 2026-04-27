Fenerbahçe'de kritik toplantı: Radikal kararlar alınabilir

Süper Lig’de Galatasaray’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti.

Sarı-lacivertli kulüp, derbinin ardından gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün saat 14.00’te olağanüstü toplantı yapma kararı aldı.

TEKNİK VE İDARİ KARARLAR ALINACAK

Toplantının ana gündem maddesinin, hem teknik hem de idari açıdan atılacak adımlar olması bekleniyor.

Şampiyonluk yarışında kritik bir virajda gelen yenilginin ardından alınacak kararlar, kulübün sezon sonuna ilişkin yol haritasını da doğrudan etkileyecek.

Fenerbahçe Futbol Şubesi Sorumlusu Ertan Torunoğulları, derbi sonrası yaptığı açıklamada yönetim toplantısına işaret ederek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun!” sözleriyle başlayan Torunoğulları, “Takım ve yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Yönetim kurulu toplantısından sonra bu kararları en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Sarı-lacivertli camiada gözler, bugün yapılacak toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi.