Fenerbahçe'de ligde 17 maçlık ilk bölümün en istikrarlısı Tadic oldu

SÜHA GÜR - Trendyol Süper Lig'de sezonun 17 maçlık ilk bölümünü zirvede tamamlayan Fenerbahçe'de en fazla forma şansı bulan oyuncu Dusan Tadic oldu.

Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, 44 puan toplayarak averajla zirveye kuruldu.

Fenerbahçe, ligin ilk bölümünde attığı 44 golle bu alanda da zirvede yer aldı. Sarı-lacivertliler kalesinde ise 14 gol gördü.

Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk bölümünde toplam 27 futbolcu görev aldı.

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk bölümünde teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi tecrübeli futbolcu Dusan Tadic oldu.

Deneyimli hücumcu, sarı-lacivertli formayla takımının ligde yaptığı 17 karşılaşmanın tamamında forma giyerken, 1468 dakika sahada kaldı.

Söz konusu sürede takımına 7 gollük de katkı sağlayan 35 yaşındaki oyuncuyu, 16 maçta 1440 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu takip etti.

Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski 17 maçta 1378 ve Edin Dzeko 16 maçta 1307 dakika süre aldı.