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Fenerbahçe'de Luan Peres ile yollar ayrıldı

Brezilyalı oyuncu, ülkesinin Santos takımına transfer oldu

Ajans Haberleri
  • 03.09.2024 15:10
  • Giriş: 03.09.2024 15:10
  • Güncelleme: 03.09.2024 15:10
Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Luan Peres ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in transferi için Santos Kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Porfesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Luan Peres, sarı-lacivertlilerin 2022-2023 sezonunda Rennes ile deplasmanda oynadığı müsabakada sakatlık yaşamış ve sonrasında forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

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