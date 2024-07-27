Fenerbahçe'de Lugano maçı hazırlıkları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 30 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.