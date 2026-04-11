Fenerbahçe'de Marco Asensio belirsizliği: Yeni MR sonucu bekleniyor

Süper Lig’de oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’nun sağlık durumuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İspanyol oyuncunun dizinde ödemin sürdüğü ve bu nedenle sağlık ekibinin süreci temkinli yönettiği belirtildi.

Daha önce aynı dizinden ameliyat geçiren tecrübeli futbolcunun yeniden problem yaşaması, teknik heyetin risk almamasına yol açtı.

DÖNÜŞ SÜRESİ UZAYABİLİR

Oyuncunun tedavi süreci yakından takip edilirken, kesin durumunun belirlenmesi için bir MR tetkikinin daha yapılacağı ifade edildi.

İlk değerlendirmelerde yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen 30 yaşındaki futbolcunun, yapılacak yeni kontrollerin ardından daha uzun süre formasından uzak kalma ihtimali de bulunuyor.

Teknik heyetin, oyuncunun tam olarak iyileşmeden sahaya dönmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.