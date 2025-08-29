Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, son olarak Benfica'ya yenilmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."