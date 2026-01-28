Fenerbahçe'de N'Golo Kante seferberliği: Transferde son durum ne?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ekibiyle yaptığı son toplantının ardından N’Golo Kante transferine ilişkin kararını netleştirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli orta sahanın transferinin tamamlanması yönünde adım atma kararı aldığı belirtildi.

Fanatik’te yer alan habere göre Fenerbahçe, Al-Ittihad’ın talep ettiği 10 milyon euroluk bonservise karşılık sunduğu 5 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeye hazırlanıyor.

KISA SÜREDE SONUÇLANABİLİR

Daha önce Kante ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan temsilcisiyle anlaşma sağlanması halinde transferi kısa sürede sonuçlandırması bekleniyor.

Öte yandan N’Golo Kante’nin Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkabileceği ilk maç da gündeme geldi.

Yönetimin, pazartesi günü ligde oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında Fransız futbolcunun kadroda yer almasını planladığı ifade ediliyor.