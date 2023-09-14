Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Nazım Sangare ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir. Nazım Sangare'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda katılan Nazım Sangare, sakatlığı sebebiyle uzun süre futboldan ayrı kalmıştı.

Sarı-lacivertli takımda ilk sezonunda 26 resmi maça çıkan Nazım Sangare, 2021-2022 sezonunda ise 29 karşılaşmada görev aldı. Nazım Sangare geçen sezon ise sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamamıştı.