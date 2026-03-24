Fenerbahçe'de olağanüstü kongre iptal oluyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın “Divan’da geniş açıklamalar yapacağım” sözleri, kulüp içinde yeni bir yol haritasının işareti olarak değerlendirildi.

Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklara göre Saran, kısa vadede seçime gitmek yerine yönetim ve Sportif AŞ yapılanmasında kapsamlı değişikliklere hazırlanıyor.

Sözcü’nün haberine göre, Saran’ın açıklamalarının sezon sonunda olağanüstü kongre planından geri adım atıldığı şeklinde yorumlandığı ifade edildi. Bu doğrultuda genel kurulun planlandığı gibi 2027 yılına bırakılabileceği konuşuluyor.

1 YIL DAHA GÖREVDE KALMAK İSTİYOR

Kulüp içinde bazı kongre üyelerinin de mevcut tabloya rağmen yönetimin devam etmesi yönünde görüş bildirdiği belirtilirken, Saran’ın en az bir yıl daha görevde kalma isteğini net biçimde ortaya koyduğu aktarıldı. Ancak bu sürecin mevcut yapı korunarak değil, yönetim kurulu ve Sportif AŞ tarafında yapılacak değişimlerle yürütülmesi planlanıyor.

Başkanın daha önce olağanüstü genel kurul ihtimalini gündeme getirmesine rağmen seçim takvimiyle ilgili net bir karar açıklamaması, kongrenin ertelenebileceği ihtimalini güçlendirdi. 4 Nisan’da yapılacak Divan Kurulu toplantısında Saran’ın bu konulara açıklık getirmesi bekleniyor.

Öte yandan Saran, görevdeki ilk aylarını “zemin oluşturma süreci” olarak değerlendirirken, yönetimine de sezonun kritik döneminde bir seçim atmosferinin kulübe fayda sağlamayacağını iletti.

Bu yaklaşımın, hem sportif hedeflerin hem de transfer planlamasının istikrar içinde sürdürülmesi açısından belirleyici olabileceği ifade edildi.