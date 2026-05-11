Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi netleşti

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı kesinleşti. Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi kozlarını paylaşacak.

  • 11.05.2026 15:59
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe'de daha önce 6-7 Haziran olarak açıklanan seçim tarihinin değişebileceği yönünde iddialar gündeme gelirken, beklenen karar çıktı.

Sadettin Saran’ın geçen günlerde yaptığı “Seçim tarihi pazartesi günü netlik kazanacak” açıklamasının ardından, kongrenin planlandığı tarihte gerçekleştirileceği kesinleşti.

Buna göre Fenerbahçe seçimli genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başkanlık yarışında ise eski başkan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi karşı karşıya gelecek.

