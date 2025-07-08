Fenerbahçe'de Oosterwolde’nin sözleşmesi uzatıldı
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesini 2028’e, Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin’in sözleşmelerini ise 2029’a kadar uzattı. Ertuğrul Çetin, 2025/2026 sezonunda Esenler Erokspor’da kiralık olarak forma giyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, 2025/2026 sezonu yapılanması kapsamında üç oyuncusuyla ilgili önemli adımlar attı.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamaya göre, A Takım oyuncularından Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.
ERTUĞRUL ÇETİN ESENLER EROKSPOR'A KİRALANDI
Fenerbahçe Futbol Akademisi’nden yetişen genç oyuncular Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin’in sözleşmeleri ise 2029 yılına kadar yenilendi.
Kaleci pozisyonunda forma giyen Ertuğrul Çetin, önümüzdeki sezon için Esenler Erokspor’a kiralandı.
Fenerbahçe Kulübü, yapılan açıklamada üç oyuncusuna da yeni sezonda başarılar diledi.