Fenerbahçe'de Oosterwolde’nin sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe, 2025/2026 sezonu yapılanması kapsamında üç oyuncusuyla ilgili önemli adımlar attı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamaya göre, A Takım oyuncularından Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

ERTUĞRUL ÇETİN ESENLER EROKSPOR'A KİRALANDI

Fenerbahçe Futbol Akademisi’nden yetişen genç oyuncular Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin’in sözleşmeleri ise 2029 yılına kadar yenilendi.

Kaleci pozisyonunda forma giyen Ertuğrul Çetin, önümüzdeki sezon için Esenler Erokspor’a kiralandı.

Fenerbahçe Kulübü, yapılan açıklamada üç oyuncusuna da yeni sezonda başarılar diledi.