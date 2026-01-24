Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday

N’Golo Kante transferi için Al-Ittihad ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha planlamasında alternatifleri artırıyor. Sarı-lacivertliler, olası ayrılıklar ihtimaline karşı transfer listesini genişletirken yeni bir ismi daha gündemine aldı.

Juventus’ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Weston McKennie, Fenerbahçe’nin radarına giren oyuncular arasında yer aldı.

Fred’in geleceğine yönelik belirsizlik sürerken, yönetimin ABD’li orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. McKennie’nin Beşiktaş’ın da ilgilendiği isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.

TEDESCO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, Schalke 04 döneminden tanıdığı 27 yaşındaki futbolcuya olumlu baktığı ve oyuncu hakkında yönetime detaylı bir rapor sunduğu kaydedildi. Tedesco’nun bu transferde istekli olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe yönetiminin, McKennie ile menajerler aracılığıyla ön temas kurduğu Kante transferinin gerçekleşmemesi ve Fred ya da Edson Alvarez’den birinin takımdan ayrılması halinde Juventus’a resmi teklif yapılabileceği aktarılıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti’nin oyuncunun takımda kalmasını istediği ancak gelecek tekliflerin dengeleri değiştirebileceği ifade edildi.

Bu sezon Juventus formasıyla 28 maçta görev alan Weston McKennie, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.