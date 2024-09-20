Fenerbahçe'de Osayi Samuel sürprizi! Osayi Samuel Fenerbahçe Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i!
Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi Samuel'in Galatasaray maçında oynama ihtimali doğdu. Osayi'nin ve maçın durumuna göre Teknik Direktör Jose Mourinho Osayi'ye görev verebilir.
Nijerya'nın milli ara kampında kas yaralanması nedeniyle sahalardan uzak kalan Fenerbahçe'nin sağ beki Bright Osayi Samuel'in Galatasaray maçında oynama ihtimali doğdu.
30 Eylül'de sahalara dönmesi beklenen Osayi Samuel'in Galatasaray maçı için sağlık durumu 'şüpheli' olarak bildirildi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun maçın gidişatına göre Osayi Samuel'i riske etmesi bekleniyor.
Osayi Samuel bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maça çıktı.
Osayi Samuel, oynadığı 2 maçta 1 asistlik performans gösterdi.
FENERBAHÇE'NİN GALATASARAY KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle:
Fenerbahçe'nin taktik dizilimi: 4-2-3-1
Kaleci: Livakovic
Defans: Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde
Orta Saha: Fred, İsmail (Amrabat
Tadic, Szymanski, Maximin
Santrafor: Dzeko