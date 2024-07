Fenerbahçe'de Papagiannis ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Yunan oyuncu Georgios Papagiannis takımdan ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe Beko’nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Georgios Papagiannis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Georgios Papagiannis’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

Thank you for everything, Papagiannis! 💛💙 pic.twitter.com/azqglahXnf