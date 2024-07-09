Fenerbahçe'de Papagiannis ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Yunan pivot Georgios Papagiannis ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Yunan oyuncu Georgios Papagiannis takımdan ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe Beko’nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Georgios Papagiannis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Georgios Papagiannis’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

Thank you for everything, Papagiannis! 💛💙 pic.twitter.com/azqglahXnf — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 9, 2024

Papagiannis'in Monaco ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Geleceğine ilişkin konuşan 27 yaşındaki pivot, kariyerine Monaco'da devam etmesinin en büyük sebebinin, Nick Calathes'in de Monaco'ya gitmesi olduğunu söylemişti.

Kariyerinin tamamını Panathinaikos'ta geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Papagiannis, 7 sayı 5 rebound ortalamasıyla oynamıştı.

Köklü bir kadro değişimine giden Fenerbahçe Beko'da şu ana kadar Nick Calathes, Nate Sestina, Johnathan Motley, Yam Madar, Tyler Dorsey, Papagiannis ve Şehmus Hazer ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Nicolo Melli, Bonzie Colson ve Wade Baldwin'i kadrosuna kattı.