Fenerbahçe'de Sadettin Saran devreye girdi

Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında alınan mağlubiyetin ardından yeniden ayağa kalkmak için harekete geçti.

Başkan Sadettin Saran, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda mevcut durumu değerlendirdi. Sevinçte de üzüntüde de aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurgulayan Saran, sezon başında belirlenen şampiyonluk hedefinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Başkanın, takımdan ligde kalan 12 maçın tamamını kazanarak hedefe odaklanılmasını istediği öğrenildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco da benzer bir yaklaşım sergiledi. İtalyan çalıştırıcının, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Nottingham Forest maçının geride bırakılması gerektiğini söylediği belirtildi.

“ÖZÜR MAÇI KASIMPAŞA”

Tedesco’nun futbolcularına, “Nottingham Forest maçını unutmalıyız. Kasımpaşa bizim özür maçımız olacak. Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak sahada gereken cevabı vermeliyiz. Hatalarımızdan ders çıkaracağız ve Kasımpaşa karşısında herkes çok farklı bir Fenerbahçe izleyecek” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa karşısında alınacak bir galibiyetle hem moral bulmayı hem de şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.