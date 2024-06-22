Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe'de teknik ekip, idari kadro ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçiyor.

Teknik Direktörümüz Jose Mourinho, teknik ve idari kadro ile oyuncularımız Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde teknik heyet ve oyuncularımız ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadeleri yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde sağlık kontrollerinin yarın da devam edeceği bildirildi.