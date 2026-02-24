Fenerbahçe'de sakat futbolcuların durumu belli oldu

Fenerbahçe'de dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan futbolcuların durumu belli oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilyalı Anderson Talisca yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacak.

Yine dünkü maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü 2 hafta, Jayden Oosterwolde de üç hafta boyunca forma giyemeyecek.

Öte yandan dün oynanan karşılaşmada kaleci Ederson'un da geçirdiği sakatlık nedeniyle üç hafta boyunca forma giyemeyeceğini açıklayan Teknik Direktör Domenico Tedesco şu ifadeleri kullanmıştı:

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Çağlar ve Oosterwolde bir süre olmayacak. Ederson ve Talisca'nın da sakatlıkları var. İçinde bulunduğumuz durum bu ama yapmamız gereken mevcut koşulda elimizden gelenin en iyisini yapmak.

Milli araya kadar çözüm bulmamız ve puanlar almamız gerekiyor. Oyuncularıma da söyledim, saklanamayız. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz dedim oyuncularıma.

Hayal kırıklığı normal ama oyuncularıma şunu söyledim kafamızı kuma gömmememiz gerekiyor. Ben trenin lokomotifi olarak bu gücü oyuncularıma vereceğim."